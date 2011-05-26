-ALMANYA'DA EHEC VİRÜSÜ PANİĞİ BERLİN (A.A) - 26.05.2011 - Almanya'da hızla yayıldığı için vatandaşlar arasında endişe yaratan ve ağır bağırsak enfeksiyonuyla ölümlere de neden olabilen EHEC virüsünün kaynağının, İspanya'dan ithal edilen salatalık olduğu belirlendi. Hamburg Eyaleti Sağlık Bakanı Cornelia Prüfer-Storcks, bugün düzenlediği basın toplantısında, Hamburg Hijyen Enstütüsü'nün, EHEC virüsünün kaynağının İspanya'dan ithal edilen salatalık olduğunu belirlediğini söyledi. Prüfer-Storcks, bu sonuca sadece Hamburg'da yapılan araştırmalar sonucunda varıldığına işaret ederek, virüsün diğer bazı besin maddelerinden kaynaklanma olasılığının da bulunduğunu kaydetti. Almanya'da şu ana kadar 4 kişinin EHEC virüsünden kaynaklanan hastalık sonucunda öldüğü tahmin edilirken, Danimarka'da da ilk EHEC vakasının görüldüğü bildirildi.