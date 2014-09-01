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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Ebola vakası doğrulanmadı

Leipzig'de Ebola şüphesiyle karantina altına alınan bir kişide yapılan ilk testte virüse rastlanmadığı bildirildi.

01 Eylül 2014 13:57


45 yaşındaki hastada bugün ikinci bir test daha yapılacak. 5 hafta boyunca Liberya'da bulunan hasta, Afrika dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sierra Leone'de bir sağlık kuruluşunda çalışırken Ebola'ya yakalanan bir hasta ise geçen hafta Hamburg'a nakledilmişti.

Eppendorf Üniversite Kliniği'nde (UKE) tedavi altında olan hastanın sağlık durumu hakkında sır saklama yükümlülüğü gerekçe gösterilerek bilgi verilmiyor.

Gine, Ebola salgınının ilk patlak verdiği ülkeydi. Gine'yi Liberya, Sierra Leone, Nijerya ve Senegal izledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mutasyon geçirmiş bir Ebola virüsü ortaya çıkmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre 26 Ağustos itibariyle ölü sayısı bin 552 oldu. WHO, Ebola virüsünün önümüzdeki aylarda 20 binden fazla kişiye bulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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