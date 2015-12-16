Almanya’da doğum patlaması

Almanya'da doğumların sayısı 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Alman
Federal İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl kadın başına doğum ortalaması 1,47 olarak
kaydedildi.
Bu sayının Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrası kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat
çeken Federal İstatistik Dairesi, doğum oranlarının son üç yıldır yıl üst üste arttığını bildirdi.
Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman vatandaşı
kadınlar ortalama olarak 2013 yılında 1,37,
2014 yılında 1,42 çocuk dünyaya getirdi. Yabancı kökenli kadınlarda da doğum oranı 2013'teki
1,80'den, 2014'te 1,86'ya yükseldi. 2014 yılında toplam 715 bin bebek dünyaya geldi.
2014 yılında Almanya'nın doğusunda kadın başına doğum oranının 1,54 ile, batıdaki
eyaletlerden
(1,47) daha yüksek olduğu kaydedildi.
Kadınların doğum yapma yaşındaki artış eğilimi de devam ediyor. İlk doğumunu yapan
kadınların yaş
ortalaması 29.5, ikinci doğum yaşı da 32 olarak kaydedildi.
Federal İstatistik Dairesi, doğum oranındaki artışın bir nedeninin de, 29-36 yaş arasındaki kadınların
erteledikleri doğum planlarını hayata geçirmeleri olduğu değerlendirmesinde bulundu.