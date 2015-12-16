Almanya’da doğum patlaması

Almanya'da doğumların sayısı 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Alman

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl kadın başına doğum ortalaması 1,47 olarak

kaydedildi.

Bu sayının Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrası kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat

çeken Federal İstatistik Dairesi, doğum oranlarının son üç yıldır yıl üst üste arttığını bildirdi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Alman vatandaşı

kadınlar ortalama olarak 2013 yılında 1,37,

2014 yılında 1,42 çocuk dünyaya getirdi. Yabancı kökenli kadınlarda da doğum oranı 2013'teki

1,80'den, 2014'te 1,86'ya yükseldi. 2014 yılında toplam 715 bin bebek dünyaya geldi.

2014 yılında Almanya'nın doğusunda kadın başına doğum oranının 1,54 ile, batıdaki

eyaletlerden

(1,47) daha yüksek olduğu kaydedildi.

Kadınların doğum yapma yaşındaki artış eğilimi de devam ediyor. İlk doğumunu yapan

kadınların yaş

ortalaması 29.5, ikinci doğum yaşı da 32 olarak kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi, doğum oranındaki artışın bir nedeninin de, 29-36 yaş arasındaki kadınların

erteledikleri doğum planlarını hayata geçirmeleri olduğu değerlendirmesinde bulundu.