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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da doğum oranları artışta

Almanya’da kadınlar ortalama 29 yaşında ilk çocuklarını kucaklarına alıyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, anne olma yaşı yükselirken, doğum oranları da artıyor.

08 Aralık 2014 17:18


Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl Almanya'da bir önceki yıla kıyasla 8 bin 500 daha fazla bebek dünyaya geldi. Toplamda ise 682 bin 069 bebek dünyaya gözlerini açtı. Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısında ise bir değişiklik olmadığı gözlendi. 2012 yılında bu oran 1,40 iken 2013'te ise 1,41 olarak tespit edildi.

Anne olma yaşı yükseliyor

Öte yandan veriler, anne olma yaşının giderek yükseldiğini ortaya koyuyor. 2013 yılında ortalama anne olma yaşı 29 olarak belirlendi. 2009 yılında ortalama anne olma yaşı altı ay daha az, 28,5 düzeyindeydi. Ancak 40 yaş üstü kadınların ilk doğumların yalnızca yüzde üçünü oluşturduğu görüldü.

Federal İstatistik Dairesi, 2009 yılından bu yana "doğum takibi" istatistiği de tutuyor. Bu istatistikte, doğumlar arasında yıl farkı incelemeye alınıyor. Buna göre, aile kuranlar, genellikle ikinci çocuklarını da dünyaya getiriyor. Geçen yıl doğan bebeklerden yüzde 49'u ilk çocuk iken, yüzde 34'ünün ikinci çocuk, yüzde 11'inin üçüncü çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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