Almanya'da DİTİB'le ilgili soruşturma

Almanya’daki Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği'ne (DİTİB) ait camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen yapılanması hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesinin ortaya çıkması “casusluk” suçlamalarına yol açmıştı. Federal Savcılık, DİTİB’deki söz konusu casusluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Federal Savcılık Casusluk Bölümü Başkanı Heike Neuhaus, Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada soruşturmanın çarşamba günü açıldığını teyit etti. Soruşturmanın somut kişi veya kişiler hakkında yürütülmediği kaydedildi.

Yeşiller Partisi’nin din işlerinden sorumlu sözcüsü Volker Beck, Federal Meclis İçişleri Komisyonu’nun çarşamba günü yapılan oturumunda “Birçok milletvekilinin bilgi istemesi ile oluşan baskı işe yaradı” diye konuştu. Beck “Şimdi de soruşturmanın geç açılması nedeni ile şüphelilerin o süre zarfında Almanya’dan çıkıp çıkmadığının açıklığa kavuşturulması gerek” diye konuştu. Beck, aralık ayında konuya ilişkin Federal Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Alboğa suçlamaları reddetti

Almanya’da DİTİB camilerinde görevli üç imamın, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara’ya bilgi notları gönderdiği geçen hafta DİTİB tarafından doğrulanmıştı. Ancak DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, “casusluk” suçlamalarını reddetmiş ve bu imamların hata yaptığını, bundan dolayı üzüntü duyduklarını belirtmişti.

Alboğa Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgi edinme talebinin DİTİB’e gönderilmediğini ancak “1000 kadar imamdan sadece üçünün muhatap olmadıkları halde bilgi paylaşımında bulunduğunu” atarmıştı.

Alboğa’nın açıklamalarını yeterli bulmayan Alman siyasetçiler ise iddiaların daha ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep etmişti.

Amanya’da DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor. DİTİB, Alman basınında aralık ayında yer verilen haberlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlarını Türk konsolosluklarına ihbar etmek suçlamaları ile gündeme gelmişti.

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dpa/afp, BD/BÖ