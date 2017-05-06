Almanya'da DİTİB'e Big Brother Ödülü verildi

Almanya'da veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasını savunan birçok örgüt adına Digitalcourage (Dijital Medeni Cesaret) adlı dernek tarafından verilen Big Brother Ödülleri'ne bu yıl Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de layık görüldü. Jürinin gerekçeli açıklamasında bu negatif ödülün bazı imamların Almanya’daki Gülen sempatizanları ile Türk hükümetine muhalif kişileri Türkiye’ye ihbar ettiği gerekçesiyle DİTİB'e layık görüldüğü belirtildi.

Bu yıl toplamda 6 kişi ve kuruluşa verilen ödüller, negatif ödül olarak biliniyor. Big Brother Ödülleri, veri güvenliği ve saklama ile alanında olumsuz çaba gösteren kurum ya da kişilere veriliyor. Bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında Alman ordusunda büyük dijital donanımın sorumlusu olarak görülen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da bulunuyor.

Bu ödül 2014 yılında da ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile yaşanan dinleme krizinde pasif rol oynadığı gerekçesi ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verilmişti.

Digitalcourage'nin faaliyet alanları

Bielefeld merkezli, özel kişisel bağışlarla kendini finanse eden ve çalışanlarını gönüllülerin oluşturduğu Digitalcourage (Dijital Medeni Cesaret) adlı dernek 1987 yılından bu yana Almanya’da temel insan hakları, kişisel verilerin korunması ve dijital çağda yaşamaya değer yaşam hedefleri doğrultusunda faaliyetler yürütüyor.

2000 yılından beri de yıl içinde kişilerin özel hayatlarına kalıcı bir biçimde zarar veren ya da üçüncü kişilerin özel verilerine erişilmesini sağlayan firmalara, kuruluşlara ve kişilere her yıl Big Brother Ödülleri veriyor.

DİTİB imamlarına yönelik casusluk iddiaları

İmamlara yönelik casusluk iddialarını reddeden DİTİB kendisine böyle bir negatif ödülün verilerek iftira edildiği gerekçesi ile Digitalcourage adlı dernek hakkında hukuksal girişimde bulunacağını açıkladı.

Almanya'daki İslam derneklerinin en büyük çatı kuruluşu olan DİTİB, Türk hükümetine yakınlığı nedeniyle son dönemde sık sık eleştirilere neden oluyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı DİTİB imamlarının Türk hükümeti için casusluk yaptığı ve Gülen cemaatine yakın isimleri Türk hükümetine bildirdiği iddia edilliyor.

Casusluk şüphesi altındaki DİTİB imamları hakkında Alman Federal Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık hakkında soruşturma açılan 6 imamın tutuklanması talebinde bulunmuş, ancak tutuklama talebi Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti.

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