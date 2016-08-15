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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da DİTİB tartışması sürüyor

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkan Yardımcısı, "Erdoğan'ın Almanya'daki okul derslerinde söz sahibi olmasını istemiyoruz" dedi.

15 Ağustos 2016 19:46


Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili tartışmalar sürüyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki okul derslerinde söz sahibi olmasını istemiyoruz. Bu nedenle DİTİB ile ilgili olarak bir düşünme molasından fazlasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.

Klöckner, "Alman okullarındaki İslam din dersleriyle ilgili olarak DİTİB ile görüşmeler yürütülmeden önce derneğin Erdoğan'ın darbe girişimi sonrası verdiği sert tepkiyi ne ölçüde desteklediği konusunun açıklığa kavuşturulması gerekir" diye konuştu.

DİTİB, Almanya'da pek çok eyalette İslam din dersi müfredatının şekillendirilmesinde muhatap kuruluşlar arasında yer alıyor.

DİTİB: Mali bağımsızlık istiyoruz

DİTİB ise Türk devletiyle siyasi bağı olduğu iddialarını reddediyor. DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ hafta sonunda yaptığı açıklamada, DİTİB'in mali açıdan da daha bağımsız bir hale gelmek istediğini belirterek, uzun vadede din adamlarının finansmanında Türk devletine alternatiflerin aranması gerektiğini söylemişti.

31 Temmuz'da Köln'de gerçekleştirilen 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne yoğun katılım ve Ankara'nın Almanya'daki Türkler üzerindeki etkisi konusunda patlak veren tartışmalar DİTİB'e uzanmış, DİTİB'in Almanya'da Ankara'nın politikaları çerçevesinde faaliyet gösterdiği eleştirileri dile getirilmişti.

Aşağı Saksonya eyaleti, müzakerecileri arasında DİTİB'in de bulunduğu Müslüman cemaati kapsayacak 'devlet sözleşmesinin' imzalanmasını ertelemiş, Rhainland-Pfalz eyalet hükümeti de aralarında DİTİB'in de bulunduğu dört Müslüman dernekle İslam din dersini de kapsayan anlaşma için yürütülen müzakereleri durdurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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