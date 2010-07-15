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Dünya

ALMANYA'DA DHKP

15 Temmuz 2010 15:38

-ALMANYA'DA DHKP-C ÜYESİ 2 TÜRK'E HAPİS CEZASI BERLİN (A.A) - 15.07.2010 - Almanya'da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesinde Mart 2008'den beri devam eden davada, terör örgütü DHKP-C üyesi Ahmet Düzgün Yüksel ve Devrim Güler hapis cezasına çarptırıldı. Örgüt adına para toplamak ve silah kaçakçılığı organize etmekten suçlu bulunan Yüksel 5 yıl 4 ay, Güler 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Aynı dava çerçevesinde daha önce örgüt üyeleri Mustafa Atalay 5 yıl, Hasan Subaşı 2 yıl 11 ay, İlhan Demirtaş 3 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti.

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