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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Deniz Yücel için dev dayanışma etkinliği

Köln'deki “Deniz’i Görmek İstiyoruz” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte birçok ünlü isim, tutuklu gazetecinin metinlerini okuyacak. Etkinlikte Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle dayanışma gösterilecek.

06 Temmuz 2017 16:31

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve diğer tutuklu yazar ve gazetecilerle dayanışma amacıyla bu akşam Köln'de bir etkinlik düzenlenecek.

Daha önce Almanya’nın Hamburg, Frankfurt ve Münih kentlerinde de benzeri etkinlikler yapan #FreeDeniz adlı girişim, Köln’deki dayanışma akşamını da Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) Türkçe de dahil birçok dilde yayın yapan kanalı Cosmo ile işbirliği içinde düzenliyor.

Dayanışma akşamı “Wir wollen das Meer sehen - Deniz’i Görmek İstiyoruz” başlığını taşıyor. Etkinlikte çok sayıda ünlü oyuncu, yazar, gazeteci ve komedyen Deniz Yücel'in metinlerini okuyacak.

"Mücadele sözün özgürlüğü için”

Almanya’nın en ünlü televizyon sunucularından Thomas Gottschalk da, akşama katılacak isimler arasında yer alıyor.

Etkinlik öncesi bir açıklama yapan Gottschalk, protesto eylemlerinin gerekliliğine dikkat çekti. Alman televizyonlarının en tanındık simalarından olan 67 yaşındaki Gottschalk, hayatı boyunca pek fazla protesto gösterisine katılmadığını ancak artık “korkakça yüzünü başka yöne çevirip, ‘olanların benimle hiçbir ilgisi yok’ demenin” mümkün olmadığını söyledi.

Kimsenin Deniz Yücel’in tüm metinlerini onaylamak zorunda olmadığını belirten Gottschalk, “ancak insanların görüşlerini ifade etmesine dayanabilmemiz gerek” şeklinde konuştu ve “sözün özgürlüğü için bir mücadelenin” söz konusu olduğunu vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/AÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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