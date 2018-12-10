Almanya'da demiryolu işçilerinden grev

Almanya’da demiryolu işçileri ülke çapında grev yaptı. Tren hatları ve bazı metro istasyonları çalışmayı durdurdu.

Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'nın (EGV) yetkililere uyarı niteliğinde düzenlediği grev, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti.

EGV ile Alman Demiryolları(Deutsche Bahn) arasında süren ücret pazarlıkları başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra sendika, grev kararı almıştı.

Sendika’ya yüzde 7’lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler, "Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” dedi.

Sendika, eğer gerekli adımlar atılmazsa demiryolu çalışanlarının daha büyük çaplı bir grev hazırlığı içinde olacağını duyurdu.