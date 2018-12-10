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Dünya

Almanya'da demiryolu işçilerinden grev

"Noel döneminin ortasında müşterilerimizi gereksiz yere tedirgin ediyor"

10 Aralık 2018 14:51

Almanya’da demiryolu işçileri ülke çapında grev yaptı. Tren hatları ve bazı metro istasyonları çalışmayı durdurdu. 

Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'nın (EGV) yetkililere uyarı niteliğinde düzenlediği grev, bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. 

EGV ile Alman Demiryolları(Deutsche Bahn) arasında süren ücret pazarlıkları başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra sendika, grev kararı almıştı.

Sendika’ya yüzde 7’lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler, "Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” dedi.

Sendika, eğer gerekli adımlar atılmazsa demiryolu çalışanlarının daha büyük çaplı bir grev hazırlığı içinde olacağını duyurdu.

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