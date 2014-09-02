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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da demiryolları felç

Ücret artışı ve fazla mesainin sınırlandırılması talebiyle makinistler iş bırakma eylemi yaptı. Yük ve yolcu trenlerinin çalışmaması, hayatı olumsuz etkiledi.

02 Eylül 2014 11:30

Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL), Almanya Demiryolları (DB) ile iş sözleşmesi konusunda yaşadığı anlaşmazlık uyarı greviyle sonuçlandı.

Almanya genelinde yük ve yolcu trenlerinin yüzde 90'lık kısmı dün 18:00 – 21:00 saatleri arasında çalışmadı.

İşveren DB, eylemden on binlerce yolcunun etkilendiğini duyurdu. Ulrich Weber, sendikanın daha önceki açıklamasının aksine, eylemin yolcu trafiğini de kapsamasını eleştirdi.

Alman demiryollarında bugün de gecikme ve aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Makinistleri SendikasıAlmanya DemiryollarıWeberDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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