Almanya'da demiryolları felç

Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL), Almanya Demiryolları (DB) ile iş sözleşmesi konusunda yaşadığı anlaşmazlık uyarı greviyle sonuçlandı.

Almanya genelinde yük ve yolcu trenlerinin yüzde 90'lık kısmı dün 18:00 – 21:00 saatleri arasında çalışmadı.

İşveren DB, eylemden on binlerce yolcunun etkilendiğini duyurdu. Ulrich Weber, sendikanın daha önceki açıklamasının aksine, eylemin yolcu trafiğini de kapsamasını eleştirdi.

Alman demiryollarında bugün de gecikme ve aksamaların yaşanabileceği belirtildi.