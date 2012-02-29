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Dünya

Almanya'da cumhurbaşkanlığı için sol partilerden 'Nazi avcısı' hamlesi

Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un koltuğuna aday isimlerden biri de, 'Nazi Avcısı' olarak bilinen Beate Klarsfeld oldu.

29 Şubat 2012 10:40

 

Almanya'da, partilerin bir çoğunun cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması için ismi üzerinde uzlaşmaya vardığı Joachim Gauck'a karşı, Sol Parti'nin adayı 'Nazi avcısı' Beate Klarsfeld oldu.
 
İş adamlarıyla ekonomik ilişkisi olduğu iddiaları üzerine istifa etmek zorunda kalan Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un koltuğuna aday isimlerden biri de, 'Nazi Avcısı' olarak bilinen Beate Klarsfeld oldu.

Sol Parti, koalisyon partileriyle Sosyal Demokrat ve Yeşiller'in adayı Joachim Gauck'un karşısına, 73 yaşındaki Klarsfeeld'i çıkaracak.

Klarsfeld, 1968 yılında Hristiyan Birlik Partisi'nin kongresinde zamanın başbakanı Kurt Georg Kiesinger'e, Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne olan eski üyeliğini protesto etmek için tokat atmıştı.

Birgün gazetesinde yer alan haberde, kamuoyunun, bu olayın ardından Kiesinger'in Nazi geçmişiyle ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğu belirtilirken, Klarefeld'in Nazi avcılığına da vurgu yapıldı.

Haberde, Klarsfeld'in, 'Lyon kasabı' olarak bilinen eski Gestapo şefi Klaus Barbie'nin 1983 yılında Bolivya'dan getirilip yakalanmasını da sağladığı bilgisine yer veridli.

 

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Nazi avcısıBeate KlarsfeldAlmanya

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