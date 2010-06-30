Almanya'da Cumhurbaşkanı 3. tura kaldı

T24- Almanya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da koalisyon partilerinin adayı Christian Wulff yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Federal Seçiciler Kurulu’nda seçimin üçüncü turu yapılacak.

Alman Federal Meclisi’nin 622 milletvekili ve ülkenin 16 eyaletinden temsilcilerin oluşturduğu Federal Seçiciler Kurulu, ikinci turda da yeni cumhurbaşkanını seçemedi.

Seçimin ikinci turunda koalisyon partilerinin ortak adayı Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff yine yeterli çoğunluğu elde edemedi.

İkinci turda Hrıstiyan Demokrat politikacı Wulff (51), 1244 delegeden 615’inin oyunu alabildi. Wulff’un seçilebilmesi için 623 delegenin oyunu alması gerekiyordu.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller’in ortak adayı Joachim Gauck ikinci turda 490 oy alırken, Sol Parti’nin adayı Luc Jochimsen de oyların 123’üne sahip olabildi.

İlk tur sonuçları

Seçimin ilk turunda Kurul’da yeterli oy çoğunluğu olan koalisyon partilerinin ortak adayı Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff delegelerin 600’ünün oyunu alabilmişti.

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller’in ortak adayı Joachim Gauck da 499, Sol Parti’nin adayı 126, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin adayı Frank Rennicke de 3 delegenin oyunu almıştı.

Koalisyon fire verdi

İlk iki turda alınan sonuçlar koalisyon partilerinin ortak adayları konusunda fire verdiğini gösteriyor. Zira Federal Seçiciler Kurulu’nda Hrıstiyan Birlik partileri ile Hür Demokrat Parti’nin toplamda 644 üyesi bulunuyor. Bu, Wulff’un ilk turda gerekli olan 623 oyu alabilmesi için yeterliydi.

Ancak koalisyon partileri arasındaki anlaşmazlıklar böylece cumhurbaşkanlığı seçimine yansımış oldu. Koalisyon ortağı Hür Demokratlar’ın bazı isimler Christian Wulff ismine karşı çıkmış ve Sosyal Demokratlar’la Yeşiller’in adayı Gauck’u destekleyebileceği mesajını vermişti.

Üçüncü turda ise Wulff’un seçilmesi bekleniyor. Federal Seçiciler Kurulu’nda yapılacak üçüncü tur seçimde mutlak çoğunluk aranmıyor. En çok oyu alan aday cumhurbaşkanlığı makamına oturacak. Eğer bir sürpriz olmazsa, Wulff’un oyların çoğunluğunu alacağı tahmin ediliyor.