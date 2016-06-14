Almanya'da çok eşliliğe izin verilmeyecek



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ülkedeki çok eşliliğin prensip olarak resmen tanınmaması gerektiğini söyledi. Maas ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, “Almanya'ya gelen hiç kimse kültürel geleneklerini ve dini inançlarını yasalarımızın üzerinde tutamaz”, dedi. Bakan bu nedenle çok eşliliğin Almanya'da kabul edilemeyeceğini belirtti.

Poligaminin Almanya'da yasaklanmış olmasına rağmen uygulamada İslam ülkelerinden gelen göçmenler arasındaki çok eşlilikler resmi makamlarca tasdik edilebiliyor.

Adalet Bakanı Heiko Maas bu uygulamaya son verilmesi için harekete geçeceklerini belirtti ve “Burada büyümüş de olsa, dışarıdan gelmiş de olsa, herkes Alman yasalarına uymakla yükümlüdür. Yasalar herkes için geçerlidir”, dedi. Almanya'daki zorla ya da reşit olunmayan yaşta evliliklerin nasıl önlenebileceği de uzun süredir tartışılıyor.