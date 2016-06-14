T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da çok eşliliğe izin verilmeyecek

Almanya Adalet Bakanı Maas, Müslümanlar arasındaki çok eşliliğin yasaklanacağını duyurdu. Bakan Almanya'da poligamiyi yasaklayan yasaya herkesin uymak zorunda olduğunu söyledi.

14 Haziran 2016 13:06


Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ülkedeki çok eşliliğin prensip olarak resmen tanınmaması gerektiğini söyledi. Maas ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, “Almanya'ya gelen hiç kimse kültürel geleneklerini ve dini inançlarını yasalarımızın üzerinde tutamaz”, dedi. Bakan bu nedenle çok eşliliğin Almanya'da kabul edilemeyeceğini belirtti.

Poligaminin Almanya'da yasaklanmış olmasına rağmen uygulamada İslam ülkelerinden gelen göçmenler arasındaki çok eşlilikler resmi makamlarca tasdik edilebiliyor.

Adalet Bakanı Heiko Maas bu uygulamaya son verilmesi için harekete geçeceklerini belirtti ve “Burada büyümüş de olsa, dışarıdan gelmiş de olsa, herkes Alman yasalarına uymakla yükümlüdür. Yasalar herkes için geçerlidir”, dedi. Almanya'daki zorla ya da reşit olunmayan yaşta evliliklerin nasıl önlenebileceği de uzun süredir tartışılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Adalet Bakanı Maas MüslümanlarAlmanyaAlmanya Adalet Bakanı Heiko MaasBakanı Heiko MaasAlmanDeutsche Welle Türkçe DW AFP KNA/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24