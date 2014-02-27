Almanya'da çıplak çocuk tartışması



Almanya'da çocuklara ait cinsel eylem içeren fotoğraf, film ve yazılı materyal cezaya tâbi. Bu materyalleri bulundurma ya da yayma suçu için beş yıla varan hapis cezası öngörülüyor. Ancak cinsel eylem içermeyen çıplak çocuk fotoğrafı bulunduran ya da satan kişilerin ceza almadan kurtulma ihtimali oldukça yüksek. Fotoğrafların yasal olup olmadığı konusunda belirleyici olansa cinsel ya da uyarıcı pozlar içerip içermediği.

Ancak hangi pozların bu kapsama girdiği konusunda bir tanım da yok. İşte yasal düzenlemelerdeki bu boşluk, Almanya’da Sosyal Demokrat Partili eski milletvekili Sebastian Edathy’nin adının karıştığı skandalın ardından yeniden tartışmaya açıldı. Şubat ayında Edathy’nin evine baskın düzenleyen savcılık, eski milletvekilini, 2005-2010 yılları arasında Kanadalı bir şirketten video ve fotoğraflar satın almakla suçluyor. Hannover Başsavcılığı'nın verilerine göre fotoğraflarda oyun oynayıp hoplayıp zıplayan, oturarak doğal pozlar veren çıplak çocuk ve gençler bulunuyor.

"Yasa sertleştirilsin"

Alman Çocukları Koruma Birliği bu olayın ardından yasaların, çıplak çocuk fotoğraflarının satılmasını da suç kapsamına alacak şekilde sertleştirilmesini talep ediyor. Almanya’daki Cizvit okullarında cinsel istismara maruz kalmış eski öğrencilerin çıkarlarını temsil eden Eckiger Tisch adlı kuruluştan Matthias Katsch da çıplak çocuk fotoğraflarının yasaklanmasını savunuyor. Katsch, bunların aile içinde çekilmiş masum fotoğraflar olmadığına dikkat çekiyor:

“Bu fotoğraflarda görülen çocukların hakları ihlâl ediliyor. Bu nedenle konu, bu fotoğrafların nasıl ortaya çıktığına bakmak. O zaman da çoğunlukla bu çıplak fotoğraf ya da filmlerin üretiminin arkasında büyük bir kriminal enerji görüyoruz. Ve bunlar genelde hardcore pornoya kadar uzanan uzun bir zincirin bir parçası oluyor.”

"Mağdurdan çok suçlunun hakları düşünülüyor"

Katsch, Almanya’da şimdiye kadar mağdurlardan ziyade suçluların hakları üzerinde düşünüldüğü eleştirisinde de bulunuyor.

“Gerçekten de bu tür materyalleri satın alan ya da bunlara bakmak isteyenlerin haklarını, bu materyallerde kullanılan kişilerinkinden daha üstte tutan bir geleneğe sahibiz.“

Almanya’da Adalet Bakanlığı, 2011’de AB’nin kabul ettiği ve çıplak çocuk fotoğraflarını da yasaklayan düzenleme karşısında uyumakla eleştiriliyor. Almanya’nın AB'nin çıkardığı çocuk istismarına karşı mücadele düzenlemesini 2013 yılına kadar hayata geçirmesi gerekiyordu. Bunun niçin yapılmadığı konusunda ise Adalet Bakanlığı suskun kalmayı tercih ediyor. Adalet Bakanı Heiko Maas bu yönde bir yasa tasarısını nisan ayına kadar sunmayı planladığını açıkladı. Bu tasarıda ticarî amaçlı çıplak fotoğrafların cezaya tâbi tutulması, söz konusu materyalin satın alınması ve satışının da yasaklanması öngörülüyor.

"Plajdaki aile fotoğrafları ne olacak?"

Ancak ceza hukukçuları bu konuda şüphelerini dile getiriyor. Üzerinde çıplak çocuk ve melek figürlerinin bulunduğu tablolar ya da heykeller satan sanat galerileri ve tüccarlar konusunda soru işaretleri var. Aynı şekilde plajlarda aileleriyle birlikte tatil yapan ve çıplak dolaşan çocuklar konusu da tartışmalı.

Matthias Katsch gibi mağdur temsilcileri ise farklı bir yaklaşım çağrısında bulunuyor ve çocuklara, yetişkin bireylerin kendi fotoğraflarıyla ilgili hakların tanınması çağrısında bulunuyor:

“Konu, çocuğa kendi fotoğrafıyla ilgili hakların tanınması ve bu hakların cezaî yaptırım tehdidiyle güvenceye alınması. Bu şimdiye kadar sadece medenî hukukta mümkündü. Bunun değişmesi gerekiyor. İnsanlık onuru zedelenenlere bir şans tanınmak zorunda. Fotoğrafların yetkili resmî kurumlarca dolaşımdan kaldırılması, satış ve ticaretinin önüne geçilmesi kesinlikle gerekli.”