Almanya'da 'cinsiyetsiz milli marş' tartışması

Almanya Aile Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği vekili Kristin Rose-Möhring, Almanya milli marşının daha 'cinsiyet eşitlikçi' hale getirilmesi için yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Rose-Möhring, milli marşta geçen "Vaterland" ifadesinin cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu ileri sürdü. Türkçe'deki 'anavatan' ifadesinin karşılığı sayılabilecek olan, ancak Türkçe'ye birebir çevrildiğinde 'babavatan' anlamına gelen ifadenin 'cinsiyetçi' olduğunu belirtti.

Marşta geçen 'bruderlich' yani (erkek) kardeşlik ifadesinin de değiştirilmesini istedi.

“Ne zararı var?”

Marşa bu kavram yerine 'özyurt' olarak çevrilebilecek olan 'Heimetland' ifadesinin eklenmesini öneren Alman siyasetçi şöyle konuştu:

"Neden ulusal marşımızı toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmeyelim? Bunun bir zararı olmazdı, değil mi?"

Rose-Möhring, düzenlemenin İçişleri Bakanlığı'nın yeni yapısına da daha uygun olacağını savundu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Rose-Möhring'in açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar öneriyi desteklerken, kimileri de bu mantığın 'anadil' gibi pek çok kelimeyi ortadan kaldıracağını savundu.

​Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Thüringen eyaleti sözcüsü Steffan Möller de, Twitter mesajı üzerinden paylaştığı mesajda duruma "Çift soyada sahip olan kadınlar, milli marş gibi yüz yıllık bir şahesere kastetmek istediklerinde sinirlenen bir tek ben değilimdir umarım" diyerek tepki gösterdi.