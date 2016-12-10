Almanya'da çifte vatandaşlık dönemi bitiyor mu; Türkiye tartışmanın neresinde?

Almanya'da milyonlarca Türkiye kökenli Alman vatandaşını etkileyecek vatandaşlık modeli tartışılıyor. İktidardaki Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), kongresinde çifte vatandaşlığın kaldırılması kararı aldı. Karar yasalaşırsa yeniden "opsiyon modeline" geçilecek ve çifte vatanı olanlar bunlardan birinin vatandaşlığını seçmek zorunda kalacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu CDU'nun, çifte vatandaşlığın korunması yönündeki koalisyon kararından geri adım atmasından endişe duyduklarını bildirdi. Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CDU'nun parti kongresinde çifte vatandaşlıkla ilgili aldığı kararı eleştirdi.

Yeniden 'opsiyon modeli'

CDU'nun, Opsiyon Modeli'nin Vatandaşlık Yasası çerçevesinde tekrar yürürlüğe konulmasına ilişkin kararını değerlendiren Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"CDU'nun, Opsiyon Modeli'nin tekrar yürürlüğe konulması ile alakalı parti kararı çifte vatandaşlığa karşı bir mütalaa olmaktan ziyade, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşları dışlamanın bir ifadesidir. Bu da beni ziyadesiyle endişelendirmektedir. Böyle bir önergenin parti içerisinde daha ulusçu kanadı temsil eden eski jenerasyondan değil de partinin gençlik teşkilatı Genç Birlik (Junge Union) tarafından yapılmış olması hayret vericidir. Bu her şeyden önce çifte vatandaşlık tartışmalarının zannedildiği gibi bitmiş olmadığını, aksine bizleri daha uzun süre meşgul edeceğini gösteriyor. CDU'nun Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisinin sağ popülist ajandasının önünde bu şekilde diz çökmesi önümüzdeki genel seçim sürecinde bizi iyi günler beklemediğini gösteriyor."

Almanya'dan açıklama bekleniyor

Yeneroğlu, kongrede çifte vatandaşlık konusundaki tartışmanın Türkiye kökenliler üzerinden gerçekleştirilmesine hiç şaşırmadığını vurguladı. Asıl sorunun, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türkiye kökenliye karşı oluşturulan atmosferin endişe verici bir boyutta olmasından kaynaklandığına işaret eden Yeneroğlu, "Opsiyon Modeli'ne karşı olanlar, hakim olan Türkiye karşıtı atmosferden faydalanmak için bilinçli bir şekilde meseleyi bu bağlama çekiyorlar ve görüldüğü üzere bunu da başarıyorlar. Eğer aynı uygulama Rusya kökenli Alman vatandaşları üzerinden tartışılsa idi parti içerisinden gelen bu önerge için çoğunluğun sağlanamayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"Er ya da geç doğru yola geleceklerdir"

Kongredeki oylamanın 3 milyon Türk kökenlide de dışlandıkları algısı oluşturacağına dikkati çeken Yeneroğlu, bu algının uyum politikaları bakımından büyük tahribata yol açabileceği uyarısında bulundu. Pratikte hiçbir mantığı olmayan söz konusu önergenin sırf "tartışma Türkiye kökenliler üzerinden yürütülüyor" diye kabul edilmesinin Türkiye kökenlilerin ne derece dışlandığının bir göstergesi olduğunu belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Merkel, Türkiye kökenliler tarafından, zaten CSU ile sürekli daha da sağa doğru sürüklenen Birlik partilerindeki sağcı popülist kanada karşı tashih edici olarak görülmektedir. Şunu da unutmamak gerekir ki bu tartışma da bir zaman meselesidir. Küreselleşen dünyada insanların yaşam alanları ve şartları sürekli olarak dönüşüme uğramaktadır. İnsanlar artık daha mobil durumda, daha sıkı ulus aşırı ilişkiler kurmakta ve birden çok ülkeyi vatanları olarak hissedebilmektedirler. Bu hakikati Birlik partileri de zamanla anlayacak ve er ya da geç doğru yola geleceklerdir."