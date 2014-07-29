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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da casusluğa karşı kriptolu önlem

Amerikan İstihbaratı'nın Başbakan Angela Merkel'e varıncaya kadar birçok üst düzey yetkiliyi dinlediğinin ortaya çıkması, Almanya'yı harekete geçirdi.

29 Temmuz 2014 15:14


Bild gazetesi Almanya'nın 20 bin dolayında kriptolu cep telefonu satın almayı planladığını yazdı. Rakam konusunda net bilgi vermekten kaçınan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, halen 3 bin dolayında üst düzey yetkilide kriptolu cep telefonu bulunduğunu, bu sayının daha da artırılacağını açıkladı.

Kriptolu cep telefonları, GSM şebekesinde ses ve verileri şifreleyerek güvenli iletişim sağlıyor. Almanya'da genelde Kanadalı şirket RIM tarafından üretilen Blackberry marka kriptolu cep telefonları kullanılıyor.

'İletişim yüz yüze olsun'

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, "Veri güvenliğinde kriptolu telefonun yanı sıra iletişim disiplini de önem taşıyor" dedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Hans-Georg Maaßen, "Birçok şey yüz yüze, telefonlaşmaya gerek olmaksızın halledilebilir" dedi.

Partner ülkelerin Almanya'da yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları doğrulayan Maaßen, "Güvenmek iyidir ama kontrol en iyisidir" ifadesini kullandı.

ABD İstihbaratı Merkel'i dinledi

Aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu bir dizi üst düzey yetkilinin ABD tarafından dinlendiği belirlenmiş, konuyla ilgili Washington ile Berlin arasında temaslar devam ederken peş peşe ABD hesabına çalışan iki casus ortaya çıkarılmıştı.

BND adına görev yapan bir ajan, 218 gizli belgeyi aktardığı ABD İstihbaratı'ndan kendisine 25 bin euro ödeme yapıldığını itiraf etmişti. Diğer casusluk iddiası ise Alman Savunma Bakanlığı'nda ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, gelişmeler üzerine CIA istasyon şefini sınırdışı etme kararı almış, Başbakanlık tarafından "istihbarat alanındaki işbirliğinin en aza indirilmesi talimatı verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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