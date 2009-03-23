Almanya'da camiye molotoflu saldırı

Almanya'nın küçük bir kentinde, Türklerin devam ettiği bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenlendi.



Polis, Almanya'nın orta kesimindeki Stadtallendorf kentinde yapılan saldırı sırasında caminin boş olduğunu ve ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.



Polis, gaz yağı ve çaput doldurulmuş iki bira şişesinin atılması sonucu caminin bir camının kırıldığını, ancak yanar haldeki şişelerin bahçeye düştüğü ve patlamadığını söyledi.



Polis sözcüsü bir tanığın Stadtallendorf'daki Türk Müslüman cemaatinin liderine saldırıyı haber verdiğini, bu kişinin de hemen bahçedeki yangını söndürdüğünü ifade etti.



Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı, ancak şu ana kadar saldırıyı kimlerin yapmış olabileceği konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

