Almanya'da cami kapatıldı!

T24- Almanya'da polis, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen saldırganların bir süre buluşma noktası olarak kullandığı Hamburg'daki bir camiyi kapattı.



Yaklaşık 20 polis sabah erken saatlerde Taiba Camii'nde ve dernekte arama yaptı. Burada bilgisayarlara ve çeşitli malzemelere el konduğu duyuruldu.



Ntv'nin derlediği habere göre, cami ile bağlantılı Taiba adı altındaki kültür derneğinin aşırı örgütlere yardım sağladığından şüpheleniliyor. Bu nedenle Taiba Derneği'nin faaliyetleri de yasaklandı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer Özbekistan İslami Hareketi adlı bir örgütün üyelerinin bir 'cihad eğitim kampı'na gitmeden önce camide buluştuklarına inanıyor.

Hamburg'daki polis yetkilileri geçen yıl içinde bu camiye devam eden cemaatten 10 kişinin Pakistan ya da Afganistan'a gittiğini, burada muhtemelen eğitim kamplarına katıldığını düşünüyor.

Kentin St Georg semtinde, eski adı El Kuds olan cami 2001'deki 11 Eylül saldırılarından bu yana izleme altındaydı.



RADİKAL İSLAMCILAR BURADA ÖBEKLENİYOR





2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırılarında, 19 hava korsanının ele başı olarak gösterilen Muhammed Atta, ABD'ye taşınmadan önce bu camide diğer hava korsanlarıyla bir araya geliyordu.

Alman medyası caminin Hamburg'daki radikal İslamcılar için yine bir çekim merkezi haline geldiğini, burada 45 kadar radikal İslamcının öbeklendiğini yazıyor.