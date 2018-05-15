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Ekonomi

Almanya'da büyüme ilk çeyrekte yüzde 0.3'e yavaşladı

Hilal Sarı, 15 Mayıs (DHA) – Almanya ilk çeyrekte yüzde 0

15 Mayıs 2018 13:05

Hilal Sarı, 15 Mayıs (DHA) – Almanya ilk çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü, büyüme yüzde 0.6 büyüme kaydedilen önceki çeyreğe göre hız kesti. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya ekonomisi 2017’nin son çeyreğine göre yüzde 0.3 büyürken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.6 büyüdü. Enflasyon ve mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık büyüme ise ilk çeyrekte yüzde 2.3 oldu. 

Destatis tarafından yapılan açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı: 

“Almanya GSYH’si 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0.3 büyüdü.

“Almanya’nın art arda büyüme kaydettiği 15. çeyrek oldu. 

“Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.7, dördüncü çeyrekte ise yüzde 0.6 büyüme kaydetmişti.\"
 

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