Almanya'da Büyük Koalisyon için ilk görüşme

Almanya'da ilk koalisyon ön görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından muhafazakarlar ve sosyal demokratlar arasında mevcut Büyük Koalisyonu sürdürme yönünde ilk adım dün atıldı. Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin liderleri Büyük Koalisyon hükümeti kurma imkânlarını görüşmek üzere Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi. İki saatlik buluşmanın ardından açıklama yapmayan parti yetkilileri temaslarını bugün de sürdürecek.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz savaş sonrasının en kötü neticesini aldıkları 24 Eylül genel seçimlerinden sonra Birlik partileriyle koalisyon kurmayıp muhalefet sıralarına döneceklerini duyurmuştu. SPD yönetimi Hristiyan Birlik ile Hür Demokrat ve Yeşiller partileri arasındaki üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından sonra da büyük koalisyona sıcak bakmadığını duyurmuş, ancak Cumhurbaşkanı Steinmeier'in çağrısının ardından diyalog başlatmayı kabul etmişti.

Üç ihtimal de masada

Büyük koalisyonun yanı sıra CDU-CSU'nun azınlık hükümeti kurması ve erken seçimlere gidilmesi gibi seçenekler de ele alınmış, ancak Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier erken seçimlere karşı olduğunu söylemişti.

Son dört yıl Hıristiyan Birlik'in koalisyon ortağı olan SPD'de Büyük Koalisyonun yenilenmesiyle ilgili çekinceler ortadan kalkmadı. SPD'nin Federal Meclis parti grubu koordinatörü Carsten Schneider ‘sorumluluktan kaçmadıklarını ancak büyük koalisyon görüşmeleri için henüz ortak zemin oluşmadığını' söyledi.

CSU'lu Tarım Bakanı Schmidt'in tartışmalı tarım ilacı glifosatın kullanım iznini beş yıl uzatarak, bu ilacın yasaklanmasını isteyen SPD'li Çevre Bakanı Barbara Hendricks'e ters düşmesi de yakınlaşma arayışını zorlaştırmıştı.

Zorlu süreç

SPD Genel Başkan yardımcılarından Ralf Steger azınlık hükümeti formülünü yeniden gündeme getirdi. Parti meclis grubu koordinatörü Schneider tarım ve çevre bakanları arasındaki anlaşmazlığın ‘Başbakan Merkel'in partisine hâkim olamadığını gösterdiğini' söyledi. SPD'li politikacılar, ortak zemin arama görüşmelerinin uzayacağını ve koalisyon protokolünün şubat ayı öncesine yetişme ihtimalinin düşük olduğunu dile getiriyor.

CDU'da da büyük koalisyona karşı çıkan gruplar bulunuyor. Partinin ekonomi politikaları danışmanlık kurulu ‘Merkel'in azınlık hükümeti seçeneğini ciddi değerlendirmesi gerektiğini' belirtti ve ‘SPD'nin karşılanması mümkün olmayan sosyal politikalarla ilgili talepler öne sürdüğünü' savundu.

Azınlık hükümeti kurulmasına karşı çıkan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise ‘hazır olması şartıyla SPD ile sağlam bir koalisyon hükümeti kurmaya gayret ettiklerini ve diğer alternatiflerin görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde gündeme getirilebileceğini' belirtti.

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DW, afp/AG, BK