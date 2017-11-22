Almanya'da bulunan Nazi kalıntısı kaldırılacak

Almanya’nın Hamburg kentinde bir spor sahasındaki inşaat kazısı sırasında betondan yapılmış Nazilere ait gamalı haç kalıntısı bulundu.Betondan oluşan nazi sembolünün 1945 yılından kalma olduğu bildirildi.

Billstedt-Horn’un Spor Kulübü Başkanı Joachim Schirmer, yıllar öncesine ait kalıntının, dört metre genişliğinde ve yüksekliğinde ve yaklaşık yarım metre yerin altında olduğunu belirterek, gamalı haçın sahadan çıkartılması için anıtlar müdürlüğüne haber verildiğini söyledi.

Hamburg Eyalet Meclisi CDU milletvekili David Erkalp, gamalı haçtan dolayı dehşete düştüğünü ve nazi kalıntısının hemen kaldırılacağını belirtti.