Almanya'da Bozdağ’ın konuşmasının iptal edildiği kentte bomba ihbarı; belediye binası boşaltıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasının iptal edildiği Gaggenau Belediyesi binası bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.​

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Almanya’nın Gaggenau kenti belediye binası, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kentte yapacağı konuşma izninin iptal edilmesinin bir gün ardından bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

"Tehdidi Bozdağ'ın katılacağı etkinliğin iptal edilmesi ile gerekçelendirdi"

Alman n-tv televizyonuna konuşan belediye başkanı Michael Pfeiffer, bomba ihbarı ile Bozdağ’ın konuşma izninin iptali arasında bağlantı olup olmadığı sorusuna, “Şu anda bunu değerlendiriyoruz ancak emin değiliz. Doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Belediye binasının tedbiren boşaltılarak personelin tahliye edildiği ve polis tarafından arandığı kaydedildi. Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, polis aramasının saatler alabileceğini belirterek, "Bu tehdidi ne kadar ciddiye almamız gerekir, bilmiyorum. Türk bakanın konuşmasının iptali ile bir bağlantısı olduğundan yola çıkıyoruz" açıklaması yaptı.

Belediye yetkilisi Dieter Spannagel, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, cuma sabahı telefonla arayan bir şahsın bomba tehdidinde bulunduğunu ve bu tehdidi Bozdağ'ın katılacağı etkinliğin iptal edilmesi ile gerekçelendirdiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Bozdağ'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) organizasyonunda kentte yapmayı planladığı referandum etkinliği, Belediye Başkanı tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Belediye Başkanı, bir gün öncesine kadar organizatörlerin kendilerine en fazla 400 kişinin katılımı ile dışarıya kapalı bir dernek toplantısı yapılacağını bildirdiklerini, ancak hem Alman hem de uluslararası basından bunun çok daha kapsamlı bir etkinlik olacağını ve Türk basınından da referandum ile ilgili bir seçim kampanyası olacağını öğrendiklerini ifade etmiş, “Bu salon 500 kişilik bir kapasiteye sahip ve bunun çok ötesinde bir insan kalabalığının buraya geleceği anlaşılınca, böyle bir sorumluluğu alamayacağımıza karar verdik“ açıklaması yapmıştı. Bozdağ etkinliğin iptaline sert tepki göstererek, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile aynı gün planlanan görüşmesini iptal etmişti.