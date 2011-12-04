-Almanya'da bomba paniği BERLİN (A.A) - 04.12.2011 - Almanya'nın çeşitli kentlerinde bugün, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 4 bomba uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Koblenz kentinde 700 kilogramlık bir İngiliz bombasıyla daha küçük olan bir Amerikan bombası etkisiz hale getirilmeden önce yaklaşık 45 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Koblenz kentinin tarihinde bugüne kadar bu büyüklükte bir tahliye işleminin gerçekleştirilmediği bildirildi. Ren nehri kenarında bulunan bombalar etkisiz hale getirilmeden önce bombaların bulunduğu bölgedeki nehir sularının çekildiği, daha sonra bombaların yaklaşık 2 buçuk saat içinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Karlsruhe ve Nürnberg kentlerinde de birer bombanın uzmanlar tarafından 15'er dakika içinde etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu kentlerde de birkaç yüz kişinin önceden evlerinden tahliye edildiği belirtildi.