Almanya'da birleşmenin cumhurbaşkanı Weizsacker hayatını kaybetti

Almanya'da 1984-94 yılları arasında görev yapan, eski cumhurbaşkanlarından Richard von WeizsackerRichard von Weizsacker, 94 yaşında yaşama veda etti.

DHA'da yer alan habere göre, Stuttgart’ta 1920 yılında dünyaya gelen Richard von Weizsacker’in, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden siyasete atıldığını 1981-1984 yılları arasında Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 23 Mayıs 1984'te Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti'nin de desteğini alarak, yüksek oyla Almanya'nın 6'ncı cumhurbaşkanı oldu. 1989'da tekrar seçilerek 10 yıl süreyle bu görevi sürdürdü.



Richard von Weizsacker, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 40’ıncı yılı sebebiyle 8 Mayıs 1985’te Federal Meclis'te ünlü bir konuşma yaparken o günün Almanlar için de bir "kurtuluş günü" olduğunu, Almanya'nın geçmişiyle yüzleşmesi, dünyaya açık olması gerektiğini vurgulamıştı. Almanya’da Birleşmenin Cumhurbaşkanı Weizsacken şöyle konuşmuştu:



"Biz Almanlar bir halkız, bir milletiz. Barış isteğimizde birbirimize sıkı bağlarla bağlıyız. Her iki devletteki Alman topraklarından diğer tüm ülkelere barış ve iyi komşuluk ilişkileri çıkmalıdır. Almanya’daki insanlar hep birlikte kendileri ve tüm halklar için barış, adalet ve insan hakları istemektedir."



Richard von Weizsacker 1986 yılının mayıs ayında Türkiye 'yi ziyaret ederek 12 Eylül sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk Almanya cumhurbaşkanı olmuştu.