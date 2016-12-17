Almanya'da bir Türk vatandaşı 'MİT ajanı olduğu' iddiasıyla tutuklandı

Almanya’da 31 yaşındaki bir kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına Kürtlere karşı ajanlık yaptığı iddiasıyla ile yakalandı.

Federal Savcılık, söz konusu kişinin perşembe günü, Hamburg’ta, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı’nın emri üzerine Almanya’da yaşayan Kürtler ve Kürt kurumları ile ilgili bilgi topladığı gerekçesi ile tutuklandığını açıkladı.

Savcılık tutuklanan kişinin Kürtlerin nerede ikamet ettiği, kimlerle görüştüğü, hangi siyasi eylemlere katıldığı gibi bilgiler topladığı, bu bilgileri MİT’e ilettiğini öne sürdü.

Türk vatandaşı olan kişinin Federal Suç Dairesi görevlileri tarafından göz altına alındığı ve daha sonra tutuklandığı belirtiliyor.

Aralık ayı başında Alman medyasında Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ait bir belgeye dayandırılarak, MİT'in Almanya'da yanlış bilgi yayarak kamuoyunu manipüle etmesinden endişe edildiğine yönelik haberler yayınlanmış, bu nedenle, MİT'in istihbarat faaliyetlerinin soruşturulması talep edilmişti.

Welt am Sonntag adlı gazete de adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik politikacısının verdiği bilgilere göre, MİT’e bağlı 6 bin kadar ajanın Almanya’daki Türk toplumuna ilişkin olarak teşkilatı bilgilendirdiğini yazmıştı.

Geçen yıl da Recep Tayyip Erdoğan başbakanlen danışmanlarından biri olan Muhammed Taha Gergerlioğlu, Ahmet Duran Y. ve Göksel G. hakkında Türkiye için istihbarat toplamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Almanya’da bir Türk istihbaratı adına, Kürtler, Aleviler ve Fethullah Gülen Cemaati başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP muhalifleri hakkında istihbarat topladıkları iddiasıyla yargılanan üç kişinin davası takipsizlik kararı ile sona ermişti.