Almanya'da bir Türk iki cinayetten gözaltında

Almanya'nın Augsburg kentinde bir Türk, aynı evde yaşadığı 2 kişiyi öldürmek ve 1 kişiyi de ağır yaralamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Augsburg polisi, yaptığı açıklamada, olayda ağır yaralanan 39 yaşındaki kadının ifadesi üzerine, aynı evde yaşayan 46 yaşındaki Türk vatandaşının yakalandığını bildirdi.

Polis, olay yerinde yaşları 58 olan 1'i kadın 2 kişinin ölü olarak bulunduğunu, yaralı kadının da tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralı kadının ifadesiyle 46 yaşındaki bir Türk'ün gözaltına alındığını belirten polis, zanlının alkollü olduğu için ifadesinin alınamadığını, poliste şimdiye dek sabıkası bulunmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Polis, ölen kişilerin kimlikleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Augsburger Allgemine gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de zanlı ile ölen ve yaralanan kişilerin birlikte kiliseye ait evde kaldıkları ve psikolojik bozuklukları olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, zanlının, alkol bağımlısı ve ağır depresyon hastası olduğu, birlikte yaşadığı kişilere bıçakla saldırdığı ileri sürüldü.