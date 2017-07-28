Almanya'da bir süpermarkette bıçaklı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Hamburg kentinde bir saldırganın süpermarkettekilere bıçakla saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Barmbek semtinde bir kişinin süpermarkete insanlara saldırdığı, bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın arka planının henüz bilinmediği ve civardaki sokakların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Olay yerine terörle mücadele ekipleri sevk edilirken, polis bölgede ikinci bir saldırgan arandı.

Halka uzak durma çağrısı yapılan bölgede, polis helikopterlerinin de arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi.Polis açıklamasında olayın terör bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

