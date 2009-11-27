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Dünya

Almanya'da bir istifa daha

Eylül ayı başlarında Afganistan’da 30 sivilin ölümüyle sonuçlanan bombalama nedeniyle Genelkurmay Başkanı’ndan sonra, o günün savunma bugünün ise çalışma

27 Kasım 2009 02:00

T24 - Eylül ayı başlarında Afganistan’da 30 sivilin ölümüyle sonuçlanan bombalama nedeniyle Genelkurmay Başkanı’nın istifa ettiği Almanya’da, o günün savunma bugünün ise çalışma bakanı da istifasını sundu.


Afganistan'da çok sayıda sivilin de öldüğü hava saldırısı Alman hükümetini sarsmaya devam ediyor.

4 Eylül'de Afganistan'ın Kunduz kentinde Taliban'ın el koyduğu petrol tankerleri, Alman komutanın emriyle vurulması ve saldırıda yakıt almak için toplanan yaklaşık 30 sivil ölmesiyle ilgili yeni görüntüler basında yer almıştı.

Bild gazetesi tarafından yeni yayınlanan video görüntüleri, "Amerikan pilotları, sivilleri dağıtmak için alçaktan uçuş önerirken, Alman Albay George Klein'in tankerlerin vurulmasını emrettiğini" ortaya koydu.

Bunun yanında, saldırıda sivillerinin ölümüne ilişkin bilgi ve kanıtların Alman kamuoyu ve yargıdan saklandığı anlaşıldı.

Bu gelişmelerin ardından Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı’nın istifa ettiği Almanya’da, muhalefet ve basının tepkisi üzerine bugün de dönemin savunma bugünün çalışma bakanı Franz Josef Jung da istifasını sundu.

Jung, "Durumu dikkatlice gözden geçirdim ve bütün gece düşündükten sonra istifamı verdim. 4 Eylül'deki olayla ilgili savunma bakanlığı adına, iç bilgilendirmede yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyorum. İstifa kararıyla, Merkel hükümetinin devamına olanak tanımayı ve ordunun daha fazla zarar görmesini önlemeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu istifaların Merkel hükümetini nasıl etkileyeceği tartışılırken, Almanya'daki seçimin öncesine rastlayan saldırıyla ilgili eleştirileri göğüsleyen Merkel hükümetinin zor durumda olduğu noktasında birleşiliyor.

Jung, muhalefetin suçlamalarına verdiği yanıtlarda ısrarla, "Sivillerin ölümüne ilişkin bilgi almadığını” söylemiş, operasyonda Alman askerlerinin hatası olmadığını savunmuştu.

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