T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da bir evde yedi bebek cesedi bulundu!

Daha fazla ceset olabileceği iddia edildi

13 Kasım 2015 15:46

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir evde yedi bebeğe ait cesetler bulundu. Polis açıklamasında bebek sayısının "muhtemelen" ifadesiyle verilmesi, toplam sayının daha yüksek olabileceği yorumlarını doğurdu.

Açıklamaya göre bebekler üzerinde adli inceleme sürüyor ve "kötü durumları nedeniyle" gelecek haftadan önce tamamlanması beklenmiyor.

Polis, dairenin eski sahibinin 45 yaşındaki bir kadın olduğunu, ancak henüz sorgulanmadığını bildirdi.

Almanya son yıllarda çok sayıda bebek cinayeti işlenmişti. Geçen mayısta bir kadın iki çocuğunu öldürüp dolapta saklamaktan 3.5 yıl hapse çarptırılmıştı.

Son yılların en ürkütücü vakası 2008'de yaşanmıştı. 42 yaşındaki bir kadın, yeni doğan sekiz çocuğunu da öldürmekten hüküm giymişti.

 

 

ETİKETLER

almanyabavyeracesetbebekyediadli tıpotopsi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24