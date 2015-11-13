Almanya'da bir evde yedi bebek cesedi bulundu!

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir evde yedi bebeğe ait cesetler bulundu. Polis açıklamasında bebek sayısının "muhtemelen" ifadesiyle verilmesi, toplam sayının daha yüksek olabileceği yorumlarını doğurdu.

Açıklamaya göre bebekler üzerinde adli inceleme sürüyor ve "kötü durumları nedeniyle" gelecek haftadan önce tamamlanması beklenmiyor.

Polis, dairenin eski sahibinin 45 yaşındaki bir kadın olduğunu, ancak henüz sorgulanmadığını bildirdi.

Almanya son yıllarda çok sayıda bebek cinayeti işlenmişti. Geçen mayısta bir kadın iki çocuğunu öldürüp dolapta saklamaktan 3.5 yıl hapse çarptırılmıştı.

Son yılların en ürkütücü vakası 2008'de yaşanmıştı. 42 yaşındaki bir kadın, yeni doğan sekiz çocuğunu da öldürmekten hüküm giymişti.