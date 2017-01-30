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BBC Türkçe

Almanya'da bir baba, kendi kızı ve oğlu dahil altı gencin cesedini buldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir baba, uzak bir alandaki bir kulübede ikisi kendi kızı ve oğlu olmak üzere, altı gencin cesediyle karşılaştı. Gençlerin ölüm nedeni henüz bilinmese de, soba zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

30 Ocak 2017 19:12

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir baba, uzak bir alandaki bir kulübede ikisi kendi kızı ve oğlu olmak üzere, altı gencin cesediyle karşılaştı.

Yaşları 18 ila 19 arasında değişen beşi erkek, altı gencin Arnstein kasabasının dışındaki kulübede Cumartesi gecesi parti düzenledikleri kaydedildi.

Ertesi gün ortaya çıkmamaları üzerine, kulübenin sahibi, gençleri aramaya çıktı.

Polis, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini ancak ilk aşamada şiddet sonucu olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Gençleri bulan baba, yardım çağırsa da artık çok geçti. Bir komşu, genç kadının 18. doğum gününü kutladığını söyledi.

Polis, kulübedeki bir odun sobasının gençlerin nedenine yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Gençlerin karbon monoksit zehirlenmesinden ölmüş olmaları olasılık dahilinde.

Polis Sözcüsü Bjorn Schimtt, "Durum belirsizliğini koruyor. Herhangi bir spekülasyon yapmak istemiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı duyuruldu.

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