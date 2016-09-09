Almanya’da bin 500 küçük yaşta evlilik var



Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'nın Alman Meclisi Yeşiller Grubu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, ülkede 18 yaşın altındaki bin 475 kişinin evli olduğu belirtildi. Essener Funke Medya Grubu'na ait gazetelerde yayımlanan habere göre, bunlardan 361'inin ise 14 yaşın altında olduğu belirlendi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi bünyesindeki Yabancılar Merkezi Kayıt biriminin verilerine göre, 18 yaşın altında evli olanların 664'ünü Suriye kökenliler oluşturuyor. Bunu 157 kişi ile Afganistan ve 100 kişi ile Irak kökenliler takip ediyor. Bulgaristan kökenli 65, Polonya kökenli 41, Romanya kökenli 33 ve Yunanistan kökenli 32 reşit olmayan kişi kayıtlara “evli” olarak geçti. Evli olarak kaydedilen yaklaşık bin 500 kişinin bin 152'sini ise kız çocukları oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre, bu kızların geldikleri ülkelerde yetişkin kişilerle evlendirildiği belirtildi. Raporda ayrıca, çocuk yaşta evlendirilenlerin sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi.

Almanya'da evlenme yaşı 18

Almanya'da 18 yaşın altındakilerin zorla evlendirilmesini engelleyecek hukukî değişikler için federal ve eyaletler düzeyinde çalışmalar sürüyor. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas başkanlığında oluşturulan bir çalışma grubu ilk toplantısını geçen pazartesi günü yaptı. Alman hukukuna göre, evlenmeye 18 yaşından itibaren izin veriliyor, bazı istisnaî durumlarda 16 yaşında evlenilmesi kabul ediliyor. Ancak geçen Mayıs ayında Bamberg Eyalet Yüksek Mahkemesi kuzeniyle evli olan 14 yaşındaki Suriyeli bir kızın evliliğini tanıması ülkede tartışma yarattı.