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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da bıçaklı saldırıya uğrayan aday belediye başkanı seçildi

Seçimlere bir gün kala bıçaklanan bağımsız aday Henriette Reker, oyların yüzde 52,7'sini alarak Köln şehrine belediye başkanı seçildi.

19 Ekim 2015 11:18


58 yaşındaki bağımsız aday Henriette Reker, böylece mutlak çoğunluğa ulaştı. Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) rakibi Jochen Ott yüzde 32 oy aldı. Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Reker, bu makama seçilen ilk kadın oldu.

Henriette Reker, cumartesi günü seçim çalışmaları yürütürken yabancı düşmanı motifli bir saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Reker'in hayati tehlikeyi atlattığı, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'Saldırganın akli dengesi yerinde'

Saldırgan polise verdiği ilk ifadede, saldırıyı yabancı düşmanı nedenlerden ötürü işlediğini söyledi. Saldırganın, Almanya'nın izlediği mülteci politikasından rahatsızlık duyduğu da kaydedildi.

Görgü tanıkları 44 yaşındaki saldırganın Reker'e saldırırken, yabancı düşmanı sözler sarfettiğini vurguladı. Yapılan incelemeler sonucunda psikologlar zanlının akli dengesinin yerinde olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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