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Dünya

Almanya'da bıçaklı saldırı; yaralılar var

Polis, halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı

21 Ekim 2017 14:42

Almanya Münih’te Rosenheimer Platz tren istasyonunda bıçaklı bir kişi metrodaki yolculara saldırdı. Altı kişiyi hedef alan saldırıda 4 kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Münih polis sözcüsü Marcus da Gloria Martins, görgü tanıklarının tarifine uyan bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan siyah bir bisiklete binerek olay yerini terk etti. Tehlikeli ve dengesiz olarak nitelenen saldırganın uyku matı ile dolaşığı ve 40 yaşlarında olduğu açıklandı. Saldırgan gri pantolon ve yeşil bir ceket giydiği de duyuruldu.

4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıda, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis tarafından çevre sakinlerinin evlerinden çıkmaması ve bölgeden uzak durulması konusunda uyarı yayınladı.

Polis helikopterle Münih semalarında saldırganı aramak için operasyon başlattı.

"Görgü tanıklarının tarifine çok benzeyen bir kişiyi gözaltına aldık" diyen Martins, saldırganın bu kişi olduğunu henüz teyit edemediklerini dile getirdi. Martins, suçlu olup olmadığından henüz emin olmadıkları şüphelinin adını açıklamayacaklarını da sözlerine ekledi.

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