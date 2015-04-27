Almanya'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti

Bayern Münih takipçisi Wolfsburg'un deplasmanda Mönchengladbach'a 1-0 yenilmesinin ardından bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Ligi'nde Bayern Münih art arda üç, toplamda ise 25. kez şampiyon oldu.

Cumartesi günü Hertha Berlin'i 1-0 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi takipçisi Wolfsburg'un Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 yenilmesiyle bitime dört hafta kala 15 puan farkla mutlu sona ulaştı.

25. kez ile Almanya Ligi'ni en çok kazanan takım olan Bayern Münih bu başarıya art arda üçüncü, teknik direktör Pep Guardiola ile ise ikinci kez getirdi.

Borusssia Mönchengladbach'ın Wolfsburg'u Bayern'e şampiyonluğu getiren golü ise 90. dakika Max Kruse attı. Mönchengladbach bu galibiyetle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.