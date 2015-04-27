T24 LogoT24 Logo
Spor

Almanya'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Ligi'nde Bayern Münih art arda üç, toplamda ise 25. kez şampiyon oldu

27 Nisan 2015 00:26

Bayern Münih takipçisi Wolfsburg'un deplasmanda Mönchengladbach'a 1-0 yenilmesinin ardından bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Ligi'nde Bayern Münih art arda üç, toplamda ise 25. kez şampiyon oldu.

Cumartesi günü Hertha Berlin'i 1-0 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi takipçisi Wolfsburg'un Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 yenilmesiyle bitime dört hafta kala 15 puan farkla mutlu sona ulaştı.

25. kez ile Almanya Ligi'ni en çok kazanan takım olan Bayern Münih bu başarıya art arda üçüncü, teknik direktör Pep Guardiola ile ise ikinci kez getirdi.

Borusssia Mönchengladbach'ın Wolfsburg'u Bayern'e şampiyonluğu getiren golü ise 90. dakika Max Kruse attı. Mönchengladbach bu galibiyetle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi.

ETİKETLER

bayern münihalmanyaşampiyonbundesligahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24