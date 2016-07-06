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Deutsche Welle

Almanya'da başörtülü kadına saldırıya tepki

Almanya’nın Kiel kentinde başörtülü bir kadın 'kahrolası Müslüman' sözleriyle saldırıya uğradı. Yeşiller Partili Milletvekili Beck, saldırıyı Almanya’da nefret suçlarının yeni bir boyutu olarak değerlendirdi.

06 Temmuz 2016 19:20


Almanya'nın Kiel kentinde Türkiye kökenli başörtülü bir kadın saldırıya uğradı. Kieler Nachrichten gazetesinde yer alan habere göre, Cumartesi günü meydana gelen olayda, “kahrolası Müslüman” diye bağıran 55 yaşındaki bir adam, başörtülü kadına yumruk attı. Saldırı sonucu burnu kırılan 35 yaşındaki kadın, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Gazetedeki haberi doğrulayan polis yetkilileri, saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Saldırının yabancı düşmanlığı sonucu gerçekleşmiş olabileceğini göz önünde bulundurduklarını belirten polis yetkilileri, olayın çok yönlü incelendiğini kaydetti.

Kieler Nachrichten'a açıklama yapan mağdur Gamze K., Cumartesi günü alışverişe giderken “bir anda” saldırıya uğradığını söyledi. Kanlar içinde yere düştüğünde, kendisine saldıran adamın olay yerinden nasıl uzaklaştığını izlediğini anlatan Gamze K., “hiç koşmadı, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek gitti” dedi.

Tepki toplayan saldırı

Kiel'deki saldırı tepkiyle karşılandı. Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilat Başkanı Cebel Küçükkaraca, olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yeşiller partisi Federal Alman Meclis Grubu Din Politikaları Sözcüsü Volker Beck de, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınayarak, bunun “Almanya'daki nefret suçlarının yeni bir boyutu” olduğunu ifade etti. Saldırı hakkında henüz yeterince ayrıntılı bilgiye sahip olunmasa da, mağdurun kayıtsız şartsız “dayanışmayı” hak ettiğini belirtti. Beck, din özgürlüğüne yapılan bu saldırının “demokrasimiz ve özgürlüğümüze yapılan bir saldırı” olduğunu vurguladı.

Artan İslam düşmanlığı

Almanya'da Müslüman örgütleri İslam düşmanlığının arttığını belirterek, gelişmeleri kaygıyla izlediklerini dile getiriyor. Rakamlar da, İslam düşmanlığı içeren, Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını gösteriyor. Berlin'de yayımlanan die tageszeitung'da İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırılan bir haberde, 2001 yılının başından 2016 yılının Mart ayına kadar Müslümanların ibadet yerleri ve camilere yönelik toplam 416 saldırı düzenlendiği belirtildi. Bu saldırılar arasında kundaklama girişimleri, maddi zarar ve Nazi işaretleri ile boyama yer alıyor. Haberde, 2010 yılında camilere yönelik 23 saldırı kaydedilirken, bu saldırılarının sayısının 2015'te 75'e yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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