Almanya'da başörtüsü 'somut tehlike' olmadan yasaklanamayacak

Almanya’da Federal Mahkeme’den başörtüsü konusunda tarihi karar çıktı. Yüksek mahkeme, aldığı kararla başörtüsünün genel olarak yasaklanamayacağına hükmetti.



DHA'nın TAZ gazetesine dayandırdığı habere göre, yarın açıklanması beklenen karar, bilgisayar arızası nedeniyle bir gün önce basına sızdı.





Somut tehlike şartı

Kuzey Ren Vesfalya’da görev yapan iki öğretmenin, eyalet yasaları gereği verilen başörtüsü yasağına itirazını görüşen yüksek mahkeme, sadece başörtüsü ve şapka (kipa) takmanın tarafsızlığı zedelemeyeceğine ve okulda huzurun bozulmasına neden olarak gösterilemeyeceğine hükmetti.



Başörtüsü yasağı için “yeterince somut tehlike” bulunması şartı getirildi. TAZ’ın haberinde, kararın genel bir başörtüsü serbestisi anlamına gelmediği bildirdi.





2003'te başörtü yasağının mümkün olduğuna karar verilmişti

Fedaral Mahkeme, aldığı bu yeni kararla, 2003 yılında aldığı kendi kararını revize etmiş oldu. Yüksek mahkeme, 2003 yılında Stuttgartlı öğretmen Fereshta Ludin’in davasında, yasal dayanağı bulunması durumunda, ihtiyati başörtüsü yasağının mümkün olduğuna karar vermişti.



Karar üzerine birçok eyalet başörtüsü yasağı konusunda yasal düzenleme yoluna gitmişti.



