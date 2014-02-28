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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da avukatlık bürolarına kanlı baskın

Almanya'nın Düsseldorf ve Erkrath şehirlerinde iki farklı avukatlık bürosuna düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

28 Şubat 2014 20:13


Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: İlk baskın, yerel saatle 11.30 sıralarında Düsseldorf şehir merkezindeki bir avukatlık bürosuna düzenlendi. Silahlı saldırgan burada bir kişiyi öldürdü. Büroda bulunan iki kişiyi de yaralayan saldırgan, olay yerinden kaçmayı başardı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

48 yaşında olduğu bildirilen saldırgan, daha sonra Düsseldorf'taki büroya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erkrath şehrinde bulunan bir başka avukatlık bürosuna gitti. Yerel saatle 12.30 sıralarında büroya gelen silahlı saldırgan burada da bir kişiyi öldürdü. Büroda bulunan bir başka kişi de ağır yaralandı. Büroyu ateşe veren saldırgan, ikinci olay yerinden de kaçmayı başardı.

Yakalanması için özel harekât timlerinin (SEK) geniş çaplı operasyona giriştikleri saldırgan, Hollanda sınırı yakınlarındaki Goch şehrinde yakalandı. Olayla ilgili basın toplantısı düzenleyen polis yetkilileri, "olayın arkasında bir hukuki ihtilafın yattığı ihtimali üzerinde durulduğunu" söylediler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya DüsseldorfErkrathDüsseldorfHollandaGochDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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