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Dünya

ALMANYA'DA ASKERLİK 6 AYA İNDİ BERLİN (A.A)

07 Eylül 2010 19:23

-ALMANYA'DA ASKERLİK 6 AYA İNDİ BERLİN (A.A) - 09.07.2010 - Alman Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat), ülkede zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 6 aya indirilmesini öngören Federal Meclis (Bundestag) kararını kabul etti. İktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Hür Demokrat Parti  (FDP) temsilcilerinin çoğunlukta bulunduğu Bundesrat'ta yapılan konuşmalarda, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Kurt Beck, Meclis kararının Bundesrat'ta görüşülmeden kabul edilmesini eleştirdi. İktidar partilerinin Bundestag ve Bundesrat'tan hızlı bir şekilde geçirdiği karar doğrultusunda, 1 Temmuzda askere giden 13 bin 370 kişi 6 ay süreyle askerlik yapacak. Alman uzmanların çoğu, 6 aylık askerlik eğitiminin yetersiz olacağı gerekçesiyle sürenin kısaltılmasına karşı çıkmıştı. Zorunlu askerliğin kaldırılması düşüncesini ortaya atan Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in de Eylül ayında Silahlı Kuvvetler içinde yapmayı düşündüğü reformları açıklaması bekleniyor.

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