Almanya'da aşırı sağcılıkla mücadele merkezi

T24 - Almanya’daki Neonazi cinayetlerinin yıllarca gizli kalması yetkilileri harekete geçirdi. Zwickaulu Neonazi terör hücresiyle ilgili gündeme gelecek sorunlara çözüm aramak için "Aşırı Sağcılıkla Mücadele Merkezi" açıldı.





Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich Aşırı Sağcılıkla Mücadele Merkezi'nin Zwickaulu Neonazi terör hücresiyle ilgili olarak gündeme gelecek sorunlara çözüm arayacağını söyledi. Zwickaulu Neonazi terör hücresi Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 9 göçmeni ve bir Alman polis memurunu öldürmekten sorumlu tutuluyor.

Güvenlik güçleri tek çatı altında çalışacak



Aşırı Sağcılıkla Mücadele Merkezi’nin özelliği, Almanya’nın iç istihbarat kuruluşu olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı memurları ile polis güçlerinin, aşırı sağcı terör ile mücadelede tek çatı altında çalışacak olmaları. Berlin’de merkezin açılışını yapan Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, güncel gelişmeler çerçevesinde Zwickaulu Neonazi terör hücresinin bu merkezde yoğun bir biçimde araştırılacağını açıkladı: "Burada söz konusu olan, ortak bir merkez çatısı altında, tüm yeteneklerimizi, elimize geçecek olan tüm bilgileri bir yerde biriktirmek, birleştirmektir. Ve aşırı sağcılıkla mücadele merkezi oluşturmuş olmamız, bu meydan okumaya vereceğimiz en doğru yanıttır."



Federal İçişleri Bakanı Friedrich, aşırı sağcılıkla mücadelenin uzun soluklu bir görev olduğunu, o nedenle açılışı yapılan merkezin de uzun süre ile çalışmak üzere göreve başladığını da belirtti.

'Neonazi terör hücresi gözlerden kaçtı'



Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Heinz Fromm da konuyla ilgili şunları söyledi: “İç istihbarat servislerinin elinde aslında aşırı sağcı eğilimlere ilişkin sağlam bilgiler olmasına rağmen, Zwickaulu Neonazi terör hücresi gözlerden kaçmıştır ve bu durumun değişmesi gerekmektedir.”



Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Fromm, bu değişimin ancak, eldeki bilgileri, ileriki yıllarda ortaklaşa olarak yapılacak yoğun çalışmaların temeli haline getirmekle mümkün olacağını belirterek, "Fakat kimse, aşırı sağcılık sorununun yoğun bir çalışma temposu ile hızlı bir biçimde çözüleceği hayaline kapılmamalı" diye ekledi.

Merkezin çalışma hedefleri



Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke ise, merkezin hangi hedefe yönelik çalışacağına ilişkin şu ayrıntıları aktardı: “Merkez, hangi şüphelileri tanıdığımızı, bu şüpheli kişilerin çevresinde kimlerin olduğunu, yeraltına inen hangi kişilerin bu çevreden olduğunu, şiddet eylemi düzenlemeye hazır hangi kişilerin, örgütlerin, eğilimlerin ve hareketlerin bulunduğunu saptamamıza yardımcı olacaktır.”

Merkez'de 130 ile 140 memur görev yapacak



Berlin’de yeni oluşturulan Aşırı Sağcılıkla Mücadele Merkezi’nde ilk etapta 130 ila 140 memurun çalışması öngörülüyor. Federal Emniyet Teşkilatı ile Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan merkeze 50’şer memur gönderiliyor. Buna ek olarak eyaletlerden, ayrıca Askerî İstihbarat Servisi, Dış İstihbarat Teşkilatı, Federal Polis Teşkilatı ve Federal Başsavcılık'tan gönderilecek memurların da bu merkezde görev yapacağı açıklandı.



Merkez binaları, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal Emniyet Teşkilatı’nın da bulunduğu Köln'de ve Bonn’a bağlı Meckenheim’da olacak.



Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, yeni açılan Aşırı Sağcılıkla Mücadele Merkezi’nin, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) kapatılması sürecine de yardımcı olacak bilgiler toplayacağını ümit ettiklerini ifade etti.