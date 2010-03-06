Almanya'da aşırı sağcı saldırılar bitmiyor

T24 - Almanya'nın Düren kentinde yaşayan Cumali Kabaoğlu, milli maçı izledikten sonra evine dönerken aşırı sağcıların saldırısına uğradığı belirtildi.



Türkiye ile Honduras milli maçını bir lokalde izledikten sonra evine gitmek isterken 2 kişinin saldırısına uğrayan Rizeli Cumali Kabaoğlu'nun başına hastanede dokuz dikiş atıldığı, bir ay süreli iş göremez raporu verildiği belirtildi.



Hastanede 2 gün yatan Kabaoğlu, taburcu edildikten sonra bugün (6 Mart 2010) yaptığı açıklamada, "Milli maçı izledikten sonra evime gitmek isterken biri maskeli, diğeri maskesiz 2 kişi arkamdan başıma demir sopayla vurmaya başladı. Kendimi korumaya çalışırken sopa omuzumda kırıldı. Bağırmaya başlayınca kaçtılar. Maskesiz olanı polise bildirdim" dedi.



Türk Milli Takımını desteklemek için kırmızı-beyaz Türkiye yazılı şapka giydiğini ve bu nedenle geçen hafta evden çıkarken birilerinin "Burası Almanya, bu böyle devam etmeyecek" şeklinde bağırdığını duyduğunu belirten Kabaoğlu, "O sesi duyunca döndüm baktım. Apartmanlardan birinden geliyordu, ancak kimse görünmedi. Demek ki o zamandan bu yana bazı kişilerin tepkisini çektim" diye konuştu.



Kabaoğlu, daha sonra saldırıya uğradığını belirterek, bu olayın yabancı düşmanlığından kaynaklanabileceğini ve saldırganların yakalanmasını istediğini belirtti.



Düren polisi de, saldırganların arandığını açıkladı.

