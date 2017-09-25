Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eş başkanı partiden ayrılıyor

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Federal Meclis'e girebilen ilk aşırı sağcı parti olan İslam ve göç karşıtı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) eş başkanı Frauke Petry, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle AfD'den ayrılacağını ve bağımsız milletvekili olarak görev yapacağını açıkladı.

Frauke Petry, pazar günü (24 Eylül 2017) yapılan seçimlerde aday olduğu bölgede parti listesinden değil, doğrudan milletvekili seçilmişti.

Petry, "AfD içerisinde politikaların içeriği üzerinde bir anlaşmazlık yaşandığını açıkça ifade etmemiz ve toplumun açık açık tartışılması yönündeki çağrısını göz önüne alarak, bu konuda sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Pazartesi günü AfD'nin lider kadrosundaki diğer bazı isimlerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Petry, kararını açıkladıktan sonra aniden toplantıyı terk etti ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Bu kararın, parti için de sürpriz olduğu belirtiliyor.

Daha ılımlı bir çizgiyi savunuyor

Frauke Petry, partisinin özellikle milliyetçilikle ilgili söylemini yumuşatması ve çizgisini daha ılımlı bir hale getirmesi gerektiğini savunuyor. Petry, ayrıca partinin hem bölgesel hem de federal düzeyde başka partilerle ortaklık kurabileceğini de ifade ediyor ve bu nedenle de AfD'nin diğer lider kadroları ile görüş ayrılığına düştüğü ifade ediliyor.

AfD'nin diğer eş başkanı Alexander Gauland ise seçim sonrası "yabancıların Almanya'yı işgal ettiğini" iddia etmiş, buna karşı mücadele edeceklerini ve farklı bir politika izlenmesini isteyeceklerini söylemişti.

Federal Meclis'te üçüncü parti

İslam ve göç karşıtı politikalar savunan aşırı sağcı AfD, Pazar günkü seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alarak, Federal Meclis'e girmeyi başardı. AfD'nin 94 milletvekili çıkarması bekleniyor.

AfD'nin Federal Meclis'e girmesinin belli olmasının ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle ortak para birimi euroya karşı çıkmak amacıyla 2013'te kurulan AfD özellikle hükümetin 1 milyon mülteciyi kabul etme kararıyla birlikte göç karşıtlarını da bünyesinde toplamaya başlamıştı.