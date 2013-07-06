Almanya'da aşırı sağ gruplara seçim yolu açıldı

Almanya'da 22 Eylül'de yapılacak olan genel seçimlere hangi siyasî partilerin ve oluşumların katılacağı belirlendi. Federal Seçim Kurulu'nun iki günlük oturumun sonrasında, geçtiğimiz cuma günü Berlin'de yapılan açıklamada 38 siyasî parti ve oluşumun seçime katılmak için gerekli kriterleri yerine getirdikleri açıklandı. Böylelikle 2009'da yapılan seçimlere göre dokuz yeni alternatif parti'de sunulmuş oldu.

Alman Deutsche Welle gazetesinin haberine göre: Seçim Kurulu'nun kararına göre, Federal Meclis’te temsil edilen siyasi partiler Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU), Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti ve Yeşiller Partisi’nin yanı sıra aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve Pro Deutschland adlı radikal grup da seçimlerde temsil edilecek.

Nihai karar, 26 Temmuz'da verilecek

Ortak para birimi Euro'ya karşı olan ve Alman Markı’na geri dönmek isteyen iktisatçıların kurduğu Almanya için Alternatif adlı siyasi oluşum da seçimlere katılmaya hak kazandı. Yine ağırlıklı olarak göçmen ve Türklerin oluşturduğu Yenilik ve Adalet İttifakı (BIG) adlı siyasi parti de listede yer alıyor.

Alman seçim yasasına göre, daha önce Federal Meclis’te ya da eyalet parlamentolarından birinde en az 5 milletvekili ile temsil edildiği için, listede yer alan 38 partiden 9’unun, seçimlere katılmak için imzalı destek sunması gerekmedi.

Federal Meclis’te sandalyeleri bulunan CDU, CSU, SPD, FDP, Sol Parti ve Yeşiller Partisi ile en az bir eyalet meclisinde temsil edilen Özgür Seçmenler (Freie Wähler), Korsanlar Partisi ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) bu partiler arasında bulunuyor.

Ancak listedeki diğer 29 siyasi parti ve oluşumun, 15 Temmuz’a kadar seçimlere katılabilmek için belli sayıdaki imzalı desteği, Federal Seçim Kurulu’na sunması gerekiyor. 22 Eylül’deki genel seçimlere hangi siyasi parti ve oluşumun katılacağına dair nihai karar 26 Temmuz’da verilecek.