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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya’da asgari ücrete ilk onay

Almanya'da bakanlar kurulu uzun süren tartışmalardan sonra asgari ücret yasa tasarısını kabul etti. Çalışanlara saat başı 8,5 euroluk asgari ücret uygulaması getirilmesi öngörülüyor.

02 Nisan 2014 15:45


Alman hükümeti, Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles'in sunduğu asgari ücret yasa tasarısını kabul etti.

Saat başına 8,5 euroluk asgari ücret uygulamasının 1 Ocak 2015'te uygulamaya konması bekleniyor. İki yıllık geçiş sürecinde 8,5 euronun altında eleman çalıştırılmasına da izin veriliyor.

Nahles, asgari ücret yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Asgari ücret uygulaması ülkemizde daha fazla adaleti sağlayacak. Ayrıca itinayla işini yapan 4 milyon insanın sonunda hak ettiği ücreti almasına da katkı sağlayacak" dedi.

Almanya'da 1 yıl ya da daha uzun süre işsiz olanlar yasalara göre "uzun süreli işsiz" olarak tanımlanıyor. Yeni yasa tasarısında, uzun süreli işsizlerin işe alındıkları zaman asgari ücret uygulamasından 6 ay süreyle muaf tutulması sendikaların tepkisini çekti. Bazı sendikacılar bunun bir ayrımcılık olduğunu ve tüm çalışanlar için geçerli bir ücret alt sınırı koyma fikrini çürüttüğünü ileri sürdü. Uzun süreli işsizlerin yanı sıra stajyerler, 18 yaşın altındaki gençler, fahri görev yapanlar da asgari ücretten muaf tutuluyor.

Almanya'da 1 yıldan uzun süredir işsiz olan insanların sayısı 1 milyonu geçiyor.

Tasarının yasalaşması için yaz mevsiminden önce Federal Meclis'te oylanması ardından Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde onanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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