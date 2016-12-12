Almanya'da araştırma çalışmalarında harcama rekoru

Alman şirketleri 2015 yılında araştırma ve geliştirme çalışmalarına 62,4 milyar euro harcayarak yeni bir rekor kırdı. Böylelikle Alman özel sektörünün araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayırdığı kaynak bir yılda yüzde 9,5 oranında artmış oldu. Federal Araştırma Bakanı Johanna Wanka inovasyon arayışındaki seferberliğin devlet ve özel söktörün ortak başarısı olduğunu söyledi.

Ar-Ge yatırımlarında ilk sırayı alan otomotiv endüstrisi 2015 yılında 21,7 milyar euro harcadı. Aynı zamanda şirketler dışarıya 10,2 milyar euroluk araştırma ve geliştirme siparişi verdi. Kimyacılık branşının Ar-Ge yatırımları yüzde 6 oranında artarken eczacılık şirketleri yeni ürünler ve üretim metotları için yaptığı harcamaları bir yılda yüzde 25 oranında arttırdı.

Devlet teşvikleri daha da artacak

Personel sayısı 250'den az olan küçük ve orta çaplı işletmelerin araştırma projelerine yaptığı yatırımlar 2015'te yüzde 16 oranında arttı. Son yıllardaki durgunluğun ardından araştırma ve geliştirmeye yapılan harcamaların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Wanka, ‘Almanya'nın teknoloji merkezi olmasını araştırmaya önem vermesine borçlu olduğunu' belirtti. Johanna Wanka devletin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yardımların önümüzdeki yıl daha da artacağını duyurdu.

Almanya böylece ilk kez gayrı safi yurtiçi gelirin yüzde 3'ünü araştırma ve geliştirmeye ayırma hedefini tutturmuş oldu. ‘Yüzde üçlük artışı devlet ile özel sektörün birlikte sağlamış olmasından gurur duyduğunu' söyleyen araştırma vakfı başkanı Andreas Barner olumlu gelişmeyi sürdürebilmek için, araştırma çalışmalarına vergi indirimi uygulanması ile diğer kolaylaştırıcı tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/AG,BS