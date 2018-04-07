Almanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 ölü, en az 20 yaralı

Almanya’nın Münster kentinde, yerel saatle 16.00 civarında bir aracın yayaların üzerine sürüldüğü kaydedildi. Federal İçişleri Bakanlığı, saldırıda biri saldırgan olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisin verdiği bilgilere göre, saldırıda 6'sı ağır en az 20 kişi de yaralandı. Westfälische Nachrichten gazetesi de, bir itfaiye yetkilisine dayandırdığı haberinde yaralı sayısının 50'ye yakın olduğunu kaydetti.

Zanlı kendisini öldürdü

Der Spiegel dergisinin zanlının kendisini öldürdüğü iddiası, polis tarafından da teyit edildi. CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk, polisin yaşananların ardından sürücünün kendisini öldürdüğü bilgisini paylaştığını aktardı. Şoförün kendisini nasıl öldürdüğüne dair ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Yaşananların terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durulsa da, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

Polis: Tehlike geride kaldı

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Münster Belediye Başkanı Markus Lewe, "Bütün Münster bu korkunç olayın üzüntüsünü yaşıyor. Kalbimiz kurbanların yakınlarıyla. Yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Belediye Başkanı, incelemelerin sürdüğünü söyledi. Polisten yapılan açıklamada, tehlikenin geride kaldığı, kentte yeniden güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Alman hükümetinden ilk açıklama

Almanya hükümeti adına Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Münster'den korkunç haberler geliyor. Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla" dedi. Demmer, olay hakkında bilgi almak isteyenlerin Münster polisinin Twitter hesabını takip edebileceğini söyledi.

Vatandaşlara bölgeden uzak durma çağrısında bulunan polis, geniş çaplı operasyon başlattı. Münster polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ölü ve yaralılar var. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yerine ulaştık, daha fazla bilgi buradan duyurulacak” ifadelerine yer verildi.

Bölgeyi boşaltan polisin, olay yerini kordona aldığı ve herhangi bir patlayıcı bulunması ihtimaline karşı arama yaptığı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Münster'in nüfusu 310 bin dolayında. Olayın yaşandığı kent merkezinin de Türklerin yoğunlukla yaşadığı bir bölge olduğu belirtildi.

Saldırganın kimliği belli oldu

Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde saat 15. 30 sıralarında kullandığı trasporter minibüsle yayalara ve kafenin bahçesinde oturanların üzerine aracını süren kişinin Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul saldırganın Almanya’nın Sauerlend bölgesinden bir Alman olduğunu olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım’dan Merkel’e taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Münster kentinde bir araç ile yayaların arasına girerek ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e bir taziye mesajı gönderdi.