Almanya'da 'Ankara'nın nüfuzu' endişesi



Pazar günü Almanya'nın Köln kentinde düzenlenmesi planlanan 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi' öncesinde Almanya'da yoğun tartışmalar sürüyor. Alman kamuoyuna 'Erdoğan yanlısı' olarak yansıyan miting, Ankara'nın Almanya'daki Türkler üzerindeki nüfuzunu ortaya koyan bir güç gösterisi olarak algılanıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik partisi iç politika uzmanı Wolfgang Bosbach, Ankara'nın Almanya'daki nüfuzunun arttığı uyarısında bulundu. Hukuki olarak pazar günü Köln'de planlanan gösteriye karşı hiçbir şey yapılamayacağını belirten Bosbach, "Ancak Türkiye'nin dev adımlarla bir demokrasiden otoriter bir rejime doğru sürüklenmesini coşkuyla karşılayan binlerce kişiyi mobilize etmenin kolayca mümkün olması üzüntü verici" diye konuştu.

"Türkiye bağı siyasete alet ediliyor"

Alman hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da Ankara'nın Almanya'daki Türk kökenliler üzerinde nüfuz oluşturma çabalarının arttığı endişesini dile getirerek, "Burada yaşayan pek çok insanın Türkiye ile bağının kitlesel bir şekilde siyasete alet edilmesini endişeyle karşılıyorum" dedi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan, Almanya'da bulunan Türk derneklerinin Almanya'da kin, hatta nefret, şiddet ve bölünme duygularını kışkırtmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Nefret ve şiddet kışkırtması yapanların bunun hukuki sonuçlarını hesaba katması gerektiği uyarısında bulunan Özoğuz, toplanma özgürlüğünün Almanya'da herkes için geçerli olduğuna dikkat çekerek, gösterinin yasaklanması çağrılarını doğru bulmadığını söyledi.

"Türkler karar vermeli"

Hristiyan Demokrat Birlik partili Jens Spahn ise Almanya'da yaşayan Türkleri Erdoğan'a mı yoksa Almanya'ya mı sadık oldukları konusunda karar vermeye çağırdı. Spahn, "Kalbi Erdoğan için atan, Erdoğan için Köln'de değil, Türkiye'de gösteri düzenlemeli' diye konuştu Spahn, "İki devletin çıkarları ve ilkeleri giderek daha güçlü bir tezat içindeyse ve aynı zamanda Almanyalı Türkler gibi büyük bir grup her iki devletten hangisine sadık kalacağı konusunda bir karar veremiyor ve kararını gerektiğinde Erdoğan'dan yana alıyorsa Almanya'nın hakkını talep etmesi gerekir" ifadesini kullandı.