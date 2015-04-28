Almanya'da anaokullarında grev kararı



Ver.di Sendikası'ndan Volker Euskirchen, iş bırakma eyleminin sendika üyelerince oylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı. Grev kararının üyelerin en az dörtte üçü tarafından onaylanması gerekiyor. Sendika yetkilileri, anne-babaların gereken önlemleri alabilmesi için zamanında uyarılacağını bildirdi.

Verdi Sendikası, ana okulu ve kreşlerde görevli 240 bin personelin ücretlerinde yüzde 10 artış talep ediyor. Zam oranını çok yüksek bulan işveren tarafı ise talebi reddediyor. Verdi yetkilileri, "işverenin uzlaşma doğrultusunda herhangi bir çaba belirtisi göstermediğine" dikkat çekti.