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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da alkol alarmı

Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi’nin rakamlarına göre, Almanya’da yılda kişi başına alkol tüketimi 135 litre. Bu rakamla Almanya, en çok alkol tüketilen beş OECD ülkesi arasında yer alıyor.

22 Nisan 2014 22:33


Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi (DHS) Almanya'da alkol tüketimi, sigara ve uyuşturucu kullanımı konularındaki rakamları açıkladı. Rakamlara göre Almanlar yılda kişi başına ortalama 135 litre alkollü içecek tüketiyor. Bunun önemli bir kısmını 105,5 litre ile bira oluşturuyor. Birayı yılda 20,4 litre ile şarap izliyor. Saf alkollü içeceklerin payı ise 9,5 litre.

Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi yöneticisi Raphael Gassmann, “Uluslararası karşılaştırmada yasal bağımlılık yapan maddelerin tüketiminde çok yüksek bir noktada bulunuyoruz” diye konuştu. Araştırmaya göre Almanya alkol tüketiminde OECD ülkeleri arasında Lüksemburg, Fransa, Avusturya ve Estonya'nın ardından beşinci sırada.

Rapora göre, Almanya'da yasadışı uyuşturucu maddelerin tüketimi ise yok denecek kadar az oranda. Esrar gibi bu tür maddelerin tüketiminin yüzde 0,04 oranında olduğu belirtildi.

Sigara tüketimi geriliyor

Sigara kullanımı konusunda ise umut verici gelişmeler olduğu ve sigara kullanımının gerilediği kaydedildi. Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi yöneticisi Raphael Gassmann, son birkaç yıldır sigara bağımlılığında gerileme gözlendiğini, ancak hâlâ 18-64 yaş arası erkeklerin yüzde 34'ünün, kadınların ise yüzde 26'sının sigara kullandığına dikkat çekti. Geçen yıl kişi başına 996 sigara içildiği ifade edildi. Gassmann, sigara tüketiminin sonuçlarına bağlı olarak yılda 100 bin ila 120 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kurum, sigara ve alkol bağımlılığıyla mücadelede vergilerin yükseltilmesi, satış saatlerine sınırlama getirilmesi ve reklamların azaltılması gibi yöntemlerin kullanılması önerisinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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